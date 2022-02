Kornwestheim - Offensichtlich zu schnell war ein 18-jähriger Autofahrer unterwegs, als er am Samstagabend gegen 21.20 Uhr von der Jägerstraße nach rechts in die Bogenstraße abbiegen wollte. Das Fahrzeugheck brach aus, und der Wagen des 18-Jährigen kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 41-Jährigen. Der wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden in Höhe von zusammen 8000 Euro.