In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) brachte FDP-Stadtrat Andreas Schantz das Thema nun erneut aufs Tapet. Was denn dort nun geschehe und wie es mit dem Becken weitergehe, wollte der Liberale wissen. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Stadtverwaltung teilt Pressesprecherin Lisa Herfurth jetzt mit: „Aufgrund der Niederschlagsmengen in den vergangenen Wochen verzögern sich die Arbeiten.“