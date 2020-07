Kornwestheim Zu voll: Ein Altglascontainer sorgt für Ärger

Kornwestheim - Papier gehört in die flache Grüne Tonne, Verpackungen in die runde. Zudem gibt es noch eine Tonne für Hausmüll und eine für Bioabfälle. Wo, welcher Müll in Kornwestheim hinein muss, ist nach kurzer Lernphase relativ einfach zu verstehen. Und klar: Für Glasflaschen und Marmeladengläser stehen in den Wohngebieten verteilt weiße, grüne und braune Container parat. Als Peter Fässy vor rund zwei Wochen in der Stauffenbergstraße sein weißes Altglas gemäß der Farbenlehre in den weißen Container am Straßenrand werfen wollte, suchte er aber vergebens. Nicht nach dem Container, sondern nach einer nicht verstopften Einwurfmöglichkeit.