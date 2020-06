Kornwestheim Zu wenige Millionen für zu viele Sportler

Der SVK gehört zu den stärker betroffenen Vereinen, was nicht zuletzt daran liegt, dass er mit dem Funsportzentrum ein teures Sportzentrum am Laufen hält, für einen Verein viele Angestellte hat. „Uns werden am Ende wohl an die 200 000 Euro fehlen“, schätzt Eeg aktuell. Was die Situation verschärft: Das Funsportzentrum wurde gerade erst runderneuert und ausgebaut. Rund 2,5 Millionen Euro kostet das den SV Kornwestheim, der dafür Kredite aufnehmen musste und sie nun abstottert.