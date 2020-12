Kornwestheim Zügelstraße: bremsen oder bauen?

Grüne/Linke

Abwarten, Tee trinken und die Entwicklung beobachten – so lässt sich die Position der größten Fraktion im Kornwestheimer Gemeinderat zusammenfassen. „Uns geht es vom Grundsatz her nicht darum, das Projekt zu verhindern“, betont der Vorsitzende Thomas Ulmer. Aber es sei nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt in die Planung für das Baugebiet am nördlichen Stadtrand einzusteigen. Seine Fraktionskollegin Edda Bühler erinnert an all die Bauvorhaben, die in der Planung sind oder mit denen bereits begonnen worden ist. „Bevor wir nicht alles restlos auf dem Tisch und uns gefunden haben, sollten wir keine neuen Projekte angehen“, mahnt sie. Ulmer gibt zu bedenken, dass sich die Arbeitswelt ändert, Homeoffice mehr genutzt wird und Wohnraum im Ballungsraum nicht mehr so gefragt sein wird.