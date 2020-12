Kornwestheim Zügelstraße: Stadträte gehen in Klausur

Die Klausurtagung kommt nicht in allen Fraktionen gut an. Stadträte aus den Reihen der CDU, der FDP und der Freien Wähler stimmten dagegen oder enthielten sich der Stimme. Sie halten sie für überflüssig. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä zeigte keinerlei Verständnis für das Vorgehen der Grünen. Die Entscheidung darüber, ob im Norden Kornwestheims gebaut wird, sei doch eigentlich schon längst gefallen – zum Beispiel durch das Ja der Stadträte zum Flächennutzungsplan, der sehr zurückhaltend neue Wohngebiete ausweise, und durch das Ja beim Kauf von Grundstücken. Fünf Millionen Euro habe die Stadt für den Erwerb der Areale ausgegeben. Wenn man jetzt nicht mit der Entwicklung des Baugebiets beginne, dann habe das Potenzial fürs Schwarzbuch, in dem der Bund der Steuerzahler Fälle öffentlicher Verschwendung aufliste, sagte Bartholomä. Der CDU-Fraktionsvorsitzende warnte davor, das Heil in einer weiteren Verdichtung der bereits bebauten Fläche zu suchen. Das führe zu einem Sinken der Lebensqualität, sagte er. Aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus sollte Wohnraum in allen Preisklassen geschaffen werden. Bartholomä erinnerte daran, dass bei Wüstenrot & Württembergische an der Gemarkungsgrenze zu Ludwigsburg und bei Idexx auf dem Wilkin-Areal viele Arbeitsplätze entstanden seien oder noch eingerichtet würden. Den Beschäftigten sollte die Möglichkeit gegeben werden, nach Kornwestheim zu ziehen. Kurze Arbeitswege seien ökologisch besser, so Bartholomä.