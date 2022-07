Kornwestheim Zufallsauswahl als Vorbild

Im Ubineum, einem Fachzentrum verschiedener Partner der Wohnungs-, Gesundheits- und Energiewirtschaft sowie der Forschung, stand nach dem festlichen Auftakt ein Rundgang durchs Haus an, bei dem der Facettenreichtum der bestehenden Projekte mit Demografiebezug deutlich wurde. Ein Beispiel: In einer 200 Quadratmeter großen Musterwohnung werden im Ubineum verschiedene Komponenten rund um das Thema intelligentes, unterstützendes und energieeffizientes Leben und Wohnen präsentiert. Eine Innenstadtführung, bei der Revitalisierung und Umbau – und Umsetzung – in Sachen Städtebau begutachtet wurden, rundete das Programm des ersten Tages ab.