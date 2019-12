Doch was wurde ihr vorgeworfen? Vermutlich von ihrer Kornwestheimer Wohnung aus hat die junge Angeklagte am 2. Mai dieses Jahres für 280 Euro ein Mobiltelefon an einen Mann verkauft, der ihr sogleich das Geld überwies – plus fünf Euro Versandkosten. Der Mann bekam das I-Phone aber nicht geliefert. Die Angeklagte, damals in einem finanziellen Engpass, hob die 280 Euro ab und verbrauchte sie, ohne sich um den leer ausgegangenen Handykäufer zu scheren.