Inzwischen komme auch jeder mit der Technik klar, einloggen ist also kein Problem. Eine Trainerin oder ein Trainer macht die Übungen vor, der Rest macht sie nach – auch Eltern und Großeltern sind und waren ein ums andere Mal mit dabei. Nach dem Jahreswechsel und dem regulären Ende der Ferien soll es mit dem Online-Programm weitergehen. „Ich rechne auch damit, dass wir mindestens den Januar und Februar ausschließlich im Internet zusammenkommen können“, vermutet Natja Stockhause. Wenn es dann in Richtung Frühling gehe, „können wir ja vielleicht wieder draußen Sport machen, falls es wieder so schön wird wie 2020“.