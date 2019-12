Kornwestheim Zum Jubiläum kommt der Weihbischof

„Neben den Veranstaltungen haben wir auch Banner gestaltet, auf denen die Geschichte präsentiert wird“, sagt Franz Nagler. Die ersten dieser Roll-ups werden bereits am kommenden Sonntag in der Kirche stehen, weitere folgen. So können sich die Gottesdienstbesucher unter anderem über die Banner in die Chronik der Gemeinde vertiefen, herausfinden, wer in den 100 Jahren in der Kirche gewirkt hat oder wie viel an Spendengeldern gesammelt wurden und wohin diese gegangen sind. „Wir wollen das Jubiläumsjahr möglichst abwechslungsreich gestalten und in jedem Monat ein attraktives Programm auf die Beine stellen“, sagt Franz Scheuermann. Im Januar, der unter dem Motto „Gott ist wie Licht in der Nacht“ steht, liegt der Schwerpunkt dann ganz auf der ökumenischen Bibelwoche. Am Samstag, 21. Januar, im Franziskussaal und Montag, 23. Januar, im ökumenischen Thomashaus findet jeweils ein Bibeltreff statt. Eine ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 26. Januar, rundet die Bibelwoche ab. „Neben den Hauptveranstaltungen wird es weitere Termine geben, die das Programm komplettieren“, sagt Franz Nagler. Neben der Bibelwoche findet die Sternsingaktion, ein Gottesdienst zur Taufe Jesu, das Mitarbeiterfest und ein Vortrag zur Pastoralreise nach Argentinien statt.