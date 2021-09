Im Zeichen von Corona läuft alles ein wenig anders ab als in all den Jahren zuvor. Neu war beim Flohmarkt des CVJM am Samstag, dass die Verkaufsteams sich zuvor anmelden mussten. Es galt, die Stände genau einzuteilen und die Besucher mussten sich auf Wege im Einbahnstraßensystem einstellen, damit die Regeln eingehalten werden können.