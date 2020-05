Kornwestheim Zunächst öffnen nur die weiterführenden Schulen

Denn am Montag ist es soweit: In Kornwestheim beginnt wieder die Schule vor Ort – zumindest für ältere Schüler am Ernst-Sigle-Gymnasium, der Theodor-Heuss-Realschule, der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule und dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Im Fokus stehen zunächst jene Schüler, die in diesem oder im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden. „Für sie müssen wir nun wieder Möglichkeiten schaffen“, sagt Barth – bald sind an ihrer Schule Abiturprüfungen, auch an der PMHS und der Realschule stehen Abschlussprüfungen vor der Tür. Die Stadt als Schulträger muss nun jedenfalls die brandneue Fassung der „Verordnung der Kultusministeriums über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs“ umsetzen, wie Oberbürgermeisterin Ursula Keck berichtet. Eine Menge habe man in den vergangenen Tagen und Wochen entsprechend organisiert. Es gibt mehr Hygienemöglichkeiten, auch in den Klassenzimmern, es wird mehr gereinigt, der Unterricht wurde so gelegt, dass die Stunden versetzt anfangen, teils sind Bereiche gesperrt. „Bei uns etwa wurden die Klassen geteilt, es gibt doppelt so viele, damit mehr Abstand in den Räumen möglich ist“, erläutert etwa PMHS-Schulleiter Gerhard Link. Auch sind Wege einbahnstraßenartig ausgeschildert, die Mensen sind zu, es gibt Spuckschutze.