Kornwestheim „Zur Geburt eines Kindes ist die Welt nie fertig“

Kornwestheim - Gut, dass die Fenster in der Johanneskirche schon eingebaut sind. Einen solchen Luxus hatten Maria und Josef damals vor knapp 2000 Jahren nicht. Dennoch freuen sich die Gläubigen, die am Heiligen Abend an die Geburt Jesu erinnern, darüber, dass die Temperaturen in der Kirche über der Außentemperatur liegen. Nachdem der Heizlüfter zwei Tage lang ununterbrochen im Einsatz war, wird dieses Ziel tatsächlich erreicht: Beim Gottesdienst um 16.30 Uhr werden knapp über 16 Grad Celsius gemessen. Gemütlich warm ist das zwar immer noch nicht, aber die Gottesdienstbesucher, die sich an diesem 24. Dezember zum Baustellen-Gottesdienst aufgemacht hatten, sind vorbereitet und dementsprechend angezogen.