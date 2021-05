Kornwestheim Zurück bleibt eine leere Martinskirche

Kornwestheim - Einen Großeinsatz hat es dieses Wochenende in der Evangelischen Kirchengemeinde gegeben. Zahlreiche junge Männer haben geholfen, die Bänke der Martinskirche auszubauen und in ein Zwischenlager zu bringen. Um die Kirche renovieren zu können, musste sie komplett leer geräumt werden. „Es war Muskelkraft gefragt und manche Schweißtropfen sind geflossen, bis die sperrigen und schweren Bänke umgezogen waren“, berichtet Pfarrer Horst Rüb. Aber ein fröhliches Team von Ehrenamtlichen sei am Werk gewesen und jetzt sei die Kirche leer und die Handwerker könnten mit ihrer Arbeit beginnen. Zehn der Kirchenbänke werden übrigens nicht mehr gebraucht, weil an ihrer Stelle auf der Empore künftig die Orgel stehen wird. Sie werden gegen eine Spende abgegeben.