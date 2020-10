Kornwestheim Zuschauerverbot: Stadt rudert zurück

Nun kommt ans Licht: Es war alles ein großes Missverständnis. Wie die Stadt Kornwestheim mitteilt, diente als Grundlage für die Verfügung ein Rundschreiben des Städtetags vom 16. Oktober. Das sei jedoch nicht eindeutig formuliert gewesen, was sich aber erst im Nachhinein herausgestellt habe. Ein Zuschauerverbot sei zu verhängen, sobald der Schwellenwert von 35 neu gemeldeten Coronafällen pro 100 000 Einwohnern im Kreis überschritten werde, empfiehlt der Städtetag. Dass dies aber nur für den Spitzensport gelte, sei aus dem Schreiben nicht hervorgegangen. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Städtetag hat die Stadt das Verbot mit sofortiger Wirkung zurückgenommen. „Wir wollen in der Sache auch ein Stück weit auf Nummer sicher gehen“, sagt Janis Schickardt, Abteilungsleitung Gebäudewirtschaft bei der Stadt Kornwestheim, auf Anfrage unserer Zeitung. Zum Ende der vergangenen Woche sei eine gewisse Dynamik entstanden, auf die die Stadt habe reagieren müssen. „Uns ist bewusst, dass die Kurzfristigkeit der Entscheidung bei den Vereinen Unmut ausgelöst hat. Wir haben uns deshalb schon am Freitag mit den Verantwortlichen in Verbindung gesetzt“, sagt Schickardt.