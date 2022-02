Kornwestheim Zuschuss-Reste für Vereine

Kornwestheim. - Die Kornwestheimer Vereine können sich erneut über einen Geldsegen freuen: Die Stadt gibt die nicht in Anspruch genommenen Vereinszuschüsse aus dem Jahr 2021 an den Stadtausschuss für Sport und Kultur und den Stadtverband für Sport weiter. Die beiden Dachverbände wiederum sollen die Gelder dann an ihre Mitgliedsvereine weiterleiten. Die Mittel sollen aufgrund der Corona-Pandemie nachträglich ausgezahlt werden. Vielen Vereinen fehlen Einnahmen, weil sie in den vergangenen zwei Jahren kaum Veranstaltungen organisieren konnten und weil sie teilweise auch unter Mitgliederschwund leiden.