Kornwestheim Zweckverband für Stadtbahn gegründet

Für Irritation – vor allem bei den Grünen – hatte im Kreistag kurz vor Gründung des Zweckverbands ein Antrag der Freien Wähler gesorgt, die sich dafür stark gemacht hatten, mit der Deutschen Bahn andere Möglichkeiten für den Streckenabschnitt westlich von Ludwigsburg auszuloten. Vor der Abstimmung im Kreistag sprach sich vor allem die SPD dafür aus, gerade diesen Abschnitt möglichst schnell umzusetzen, um die Förderfähigkeit des Gesamtprojekts nicht zu gefährden. „Zusatzwünsche wie die Einbeziehung von W&W und die Anbindung von Bosch in Schwieberdingen, die wir ausdrücklich unterstützen, sollen in einem zweiten Bauabschnitt folgen“, heißt es in einem Schreiben der SPD-Kreistagsfraktion an Landrat Dietmar Allgaier.