Pattonville - Pattonville ist am Ziel angekommen. Knapp 8000 Einwohner zählt der gemeinsame Ortsteil von Remseck und Kornwestheim – so viele, wie es stets vorgesehen war. Dass Pattonville seiner Vollendung entgegensieht, ist auch der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zu entnehmen, die in diesen Tagen in den kommunalpolitischen Gremien von Remseck und Kornwestheim vorberaten und die am 25. März in der Zweckverbandsversammlung verabschiedet werden soll.