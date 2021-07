Kornwestheim Zwei Autos brennen in Tiefgarage

Kornwestheim - Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ist in einer Tiefgarage am Kornwestheimer Nelly-Sachs-Weg ein Auto in Brand geraten. Die Flammen griffen von dem Audi auf einen Fiat über. Die Feuerwehr ist mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften angerückt und musste die Quelle des Feuers mit einer Wärmebildkamera suchen, da es eine starke Rauchentwicklung gab. Wegen des Rauchs mussten vorsorglich etwa 30 Anwohner aus vier Mehrfamilienhäusern evakuiert werden. Sie konnten nach dem Löschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wegen der Hitze, der starken Rauchentwicklung und dem Rußniederschlag wurden sowohl Teile der Tiefgarage als auch weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 000 Euro.