Einen Schaden von etwa 2500 Euro hinterließ ein Autofahrer an einem Ford, der am Dienstag zwischen 8.15 und 14.15 Uhr in der Straße „Am Stadtgarten“ am Fahrbahnrand geparkt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte er den am linken Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Hierbei wurde ein Außenspiegel abgerissen und die Fahrerseite zerkratzt. Auch hier machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern.