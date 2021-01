Kornwestheim Zwei große und viele kleine Baustellen

Kornwestheim - Seit rund einer Woche werden in der Bolzstraße neue Leitungen verlegt. Die Großprojekte Gumpenbach- und Eisenbahnbrücke laufen bereits und werden in diesem Jahr das Stadtbild und die Verkehrssituation weiter prägen. Zudem sind einige weitere Baustellen geplant, für die die Stadträte jüngst im Verwaltungs- und Finanzausschuss die Hände gehoben haben. Hierzu ein Überblick: • Im Zuge des Neubaus der Gumpenbachbrücke wird die B27-Zufahrt im Sommer in Richtung Stuttgart (Kornwestheim-Nord/Auffahrt West) voll gesperrt. Der Verkehr aus Pattonville wird sechs bis acht Wochen ab der Aldinger Straße durch das Stadtgebiet bis zur Ausfahrt Kornwestheim Süd umgeleitet. Einschränkungen gibt es im Wohngebiet Klingelbrunnen bis Bauende (September 2022). Der Verkehrsweg zwischen den Straßen Unterer Klingelbrunnen und Im Haldenrain bleibt während der Bauzeit die einzige Zufahrt. • Die Erneuerung der Eisenbahnbrücke am Alten Markt wird bis Ende Juli andauern. Bis 26. April kann die Bahnhofstraße von Westen her weiter unter der Brücke einspurig befahren werden. Dann wird die Durchfahrt für Pkw und Fußgänger gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Bahnhof-, Stammheimer-, Linden– und Eastleighstraße. Zwischen dem 22. Mai und dem 7. Juni folgt eine Sperrung der Bahnstrecke sowie des Verkehrs in der Bahnhofstraße im Bereich Alter Markt.