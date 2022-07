Kornwestheim Zwei Ladesäulen kommen dazu

Im Stadtgebiet werden von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) in den kommenden Wochen zwei neue Ladesäulen für Elektroautos aufgestellt. Eine wird an der nördlichen Seite der Jakobstraße schräg gegenüber dem Norma-Supermarkt errichtet, die andere an der nördlichen Seite der Goethestraße auf Höhe des Salamanderplatzes. Jeweils zwei vorhandene Parkplätze werden an den Säulen dann ausschließlich für Fahrzeuge mit Elektroantrieb reserviert sein.