Kornwestheim Zwei Orchester spielen auf

Es ist das erste Jahreskonzert seit zwei Jahren und „findet in diesem Jahr als Wiedereinstieg in das kulturelle Leben als Doppelkonzert statt“, heißt es in einer Mitteilung. Neben dem Großen Blasorchester der Städtischen Orchester unter der Leitung von Gunnar Dieth musiziert der befreundete Musikverein aus dem badischen Weitenung mit seinem Blasorchester unter der Leitung von Tobias Schultheiß.