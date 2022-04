Kornwestheim Zwei städtische Teststellen schließen

Neben eben dieser Teststelle West und der Schnellteststelle in der John-F.-Kennedy-Allee 67 in Pattonville stehen den Kornwestheimer Bürgerinnen und Bürgern im gesamten Stadtgebiet derzeit noch sieben weitere private Teststellen zur Verfügung: in der Bahnhofstraße 22, auf dem Bahnhofsplatz, auf dem Marktplatz, am Alfred-Kercher-Bad, auf dem Holzgrundplatz, am Lidl in der Leibnizstraße sowie am Martin-Luther-King-Platz in Pattonville.