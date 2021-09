Kornwestheim Zwei Stündchen für eine saubere Stadt

Kornwestheim - Am 2. Oktober feiert Yvonne Bauer, in Kornwestheim auch bekannt als Unrat-Exxe oder Sauberfee, ein Jubiläum: Es ist der 600. Tag nacheinander, an dem sie losgezogen ist, um Müll aufzulesen – Zigarettenkippen, Masken (manchmal bis zu 60 Stück pro Tag), Getränkeverpackungen oder Papierschnipsel. All das eben, was andere gedankenlos einfach so weggeworfen haben. Ein besonderer Tag wird für die Kornwestheimerin aber auch schon der 18. September sein. Es ist der World-Cleanup-Day, an dem sie sich – welch ein Frage – natürlich beteiligt. Und sie hofft dabei auf Unterstützung von vielen anderen. „Kornwestheim“, sagt die Unrat-Exxe mit einem Augenzwinkern, „hat einen Ruf zu verlieren“.