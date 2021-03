Kornwestheim Zwei SVK-Talente messen sich mit den Besten

Mit weiter starken Leistungen weckten die beiden Talente auch das Interesse der Trainer des Handballverbands Württemberg (HVW). Über die Bezirksfördergruppe gelang dem Duo 2019 der Sprung in den Landeskader des HVW. Beim SVK entwickelten sie sich zu Leistungsträgerinnen und spielten parallel für die weibliche C- und B-Jungend in der Württembergliga. Nach der württembergischen Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison mit der C-Jugend wollte das Duo in dieser Spielzeit mit ihren Mitspielerinnen den Titel angreifen. Der coronabedingte Saisonabbruch machte diesem Traum einen Strich durch die Rechnung. „In der C-Jugend waren sie schon sehr überlegen, haben in fast allen Spielen zweistellig getroffen. Deshalb ist die B-Jugend eine gute Herausforderung“, sagt Nina Haug.