Kornwestheim Zwei Teams, zwei Gefühlswelten

Kornwestheim - Die beiden Verbandsligateams der SVK-Handballabteilung sind doch recht unterschiedlich in die neue Runde gestartet. Während die Frauen nach drei Partien mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Rang 3 stehen, lief es bei der zweiten Männermannschaft nicht ganz so toll. Nach vier Pleiten zum Auftakt gelang den Schützlingen von Trainer Marc Ihlefeldt am Wochenende jedoch auch das erste Erfolgserlebnis.