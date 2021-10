Für Niklas Böttcher reicht es nur auf Platz 4

Am Samstag entwickelte sich im Vielseitigkeitsspringen ein spannender Wettkampf mit tollen Sprüngen vom Ein- und Drei-Meter-Brett – inklusive Führungswechsel nach beinahe jedem Sprung. Mittendrin: Niklas Böttcher und Alessio Rehhahn vom SVK. Nach dem fünften Durchgang lagen nun vier Springer fast punktgleich beieinander, und der letzte Sprung sollte über den Sieg entscheiden. Für alle galt es nun, den Kopfsprung vorwärts gehockt fehlerfrei vom Drei-Meter-Brett zu absolvieren. Alessio Rehhahn gelang dies sehr gut, was ihm am Ende die Silbermedaille einbrachte. Niklas Böttcher konnte den Sprung nicht wie gewohnt ins Wasser bringen und landete auf Rang 4. Die Goldmedaille ging nach Nürnberg, der dritte Platz nach Karlsruhe.