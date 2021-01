In Kornwestheim derzeit 50 Personen mit Coronavirus infiziert

Derweil stieg die Zahl der Covid-19-Fälle im Landkreis Ludwigsburg seit Pandemiebeginn auf 15 507, das sind 125 mehr als am Vortag (Stand: 20. Januar, 16 Uhr). In Kornwestheim haben sich laut Angaben des Landratsamts Ludwigsburg seit vergangenem Frühjahr 1022 Menschen (plus sieben zum Vortrag) mit dem Virus infiziert. Aktuell gelten im Landkreis 940 Personen als infiziert (minus 104), in Kornwestheim sind es 50. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Fallzahl pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, liegt im Kreis Ludwigsburg aktuell bei 90 und blieb im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert (minus 0,1).