Kornwestheim Zweiter Sendemast auf Wette-Center

Kornwestheim - Mit schwerem Gerät waren die Spezialfirmen am Montagmorgen angerückt. Das Metallgestell hatten die Arbeiter schon am Freitag schön säuberlich auf dem Platz an der Stuttgarter Straße bereitgelegt, bevor sie es schließlich mittels eines Krans in die Höhe hievten. Doch damit nicht genug: Damit der neue Sendemast auf dem Dach des Wette-Centers auch wirklich wie geplant seinen Dienst verrichten kann, fehlte noch einiges. Zunächst mussten die Spezialisten ihn von außen noch justieren, das geschah mittels einer Hebebühne. Und dann fehlten auch noch zwei Technikkästen, die, einmal per Kran hochgehoben, auf dem Dach unterhalb angebracht wurden. Alles in allem war es ein ziemlich spektakulärer Anblick, der sich den Kornwestheimern da bot, die gerade unterwegs zum Einkaufen waren oder direkt darunter im Außenbereich der Bäckerei einen Kaffee tranken. Die Aktion zog sich über mehrere Stunden hin.