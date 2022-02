Kornwestheim Zwölfjährige beim Landesentscheid

Der Fleiß, den die Zwölfjährige an den Tag legt, und die Unterstützung durchs Elternhaus hatten Violinlehrerin Christiane Hajek bewogen, das Mädchen für den Jugend-musiziert-Wettbewerb anzumelden. Die Literatur hatte die Lehrerin ausgewählt – abgestimmt auf die Schülerin und auf die Jury, die Musik aus verschiedenen Epochen hören will. Wie war es mit der Nervosität beim Vorspiel in Ditzingen? Kein Problem, sagt Nora. Mit dem ersten Ton sei die verflogen, und der Wettbewerb habe ihr viel Spaß gemacht. Und wie sah es mit der Aufregung bei der Lehrerin aus? „Ich bin nervöser, als wenn ich selbst auf der Bühne stehe“, antwortet Christiane Hajek. Über den Erfolg freut sie sich ebenso wie ihre Schülerin. „Das ist auch eine Rückmeldung, dass ich nicht alles verkehrt gemacht habe.“ Aber ihren Beitrag zum Erfolg will sie auch nicht überbewerten. „Ich gebe nur den Input. Das meiste müssen die Schüler selbst beitragen.“