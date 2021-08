Kornwesthiem Neuer Ansprechpartner für die Jugend

Jonas Rau hat an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg studiert und einen Bachelorabschluss in Religions- und Gemeindepädagogik sowie Sozialer Arbeit erworben. „Gemeindediakon ist mein Traumjob“, sagt er. In seiner ersten Stelle nach dem Studium will er aber erst Erfahrungen in sozialer Arbeit sammeln. Daher fiel die Wahl auf die Mobile Jugendarbeit. „Ich bin total zufrieden damit“, sagt er. In Kornwestheim sei er mit offenen Armen empfangen worden, als er im Mai die Stelle antrat. Inzwischen habe er drei Stadtführungen bekommen und fühle sich richtig wohl. „Ich mache gerne lange Mittagspausen, man kann sich hier echt gut aufhalten“, sagt er.