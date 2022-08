Kosten Zahl der von Ukraine-Folgen betroffenen Unternehmen steigt

Die Ergebnisse stammen aus einer regelmäßigen Befragung von 2000 Unternehmen in Deutschland unter dem Titel "Betriebe in der Covid-19-Krise". Die ursprünglich zur Erforschung der Situation in der Corona-Pandemie eingeführte Befragung wurde nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine um Fragen zu diesem Thema ergänzt.