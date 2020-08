Kreis Ludwigsburg Akademiehof immer mehr ein Brennpunkt

Er ist jedoch überzeugt davon, dass sich nach den „mitunter gravierenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ seit den Lockerungen der Maßnahmen nach dem Lockdown wieder deutlich mehr Menschen im öffentlichen Raum aufhalten, da „die Discos, Clubs und andere Event-Lokalitäten nach wie vor nicht betrieben werden können.“ Hauptsächlich Jugendliche und junge Erwachsene halten sich laut Widenhorn auf dem Akademiehof in kleineren Gruppen auf. Sie konsumierten Alkohol, was „wiederholt zu Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen führt.“

Ein weiterer Brandherd sei die Rassismus-Debatte, die zurzeit für emotionale Diskussionen innerhalb der Bevölkerung sorge. Der Polizeisprecher vermutet darin den Grund „für kritische und ablehnende Haltungen von Teilen der Bevölkerung gegenüber staatlichen Maßnahmen.“ Anfeindungen und Solidarisierungsaktionen gegenüber polizeilichen Einsatzkräften seien die Folge, klagt Widenhorn – das bekämen die Beamten auch auf dem Akademiehof zu spüren.

Die Polizei reagiert gegen die Randale auf dem Platz damit, dass sie dort häufiger Streifen vorbeischickt, die kontrollieren, was sich abspielt, aber auch „mit Aufklärungsmaßnahmen in Uniform und in ziviler Kleidung, um möglichst frühzeitig entstehende Gefahrensituationen zu erkennen.“ Bei Ordnungsstörungen schreiten die Beamten ein und „schöpfen die polizeirechtlichen Möglichkeiten wie zum Beispiel Identitätsfeststellung, Platzverweis und Aufenthaltsverbot in Abstimmung mit der Ortspolizeibehörde aus“, erklärt der Polizeisprecher.

Was sich die Stadt für den Akademiehof wünscht? „Eine auch in den späten Abendstunden noch friedliche und weniger alkoholgeschwängerte Situation“, lautet die Antwort aus dem Rathaus.