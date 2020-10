Kreis Ludwigsburg Anwohner klagen über Versammlungen

„Die Lautstärke ist ohnehin sehr moderat“

Andreas Roll verweist auf freundliche und kooperative Gespräche mit dem Landratsamt bezüglich der Auflagen. Außerdem sei man den Anwohnern mehrfach entgegengekommen. So seien die Lautsprecher zum Beispiel vom Wohngebiet weggerichtet worden. „Die Lautstärke ist ohnehin sehr moderat mit einer kleinen Anlage. Ein anderer Ort ist deshalb derzeit nicht im Gespräch“, betont Roll. „Alle Anwohner sind herzlich eingeladen, unsere demokratische und antifaschistische Versammlung zu besuchen. Wir werden nicht ruhen, bis die Pharmafaschisten in Land und Bund vertrieben sind und demokratische Kräfte die Menschenrechte wieder schützen“, kündigt er an.

Der Stadtrat Hendrik Lüdke von der Gruppe Puls warnte davor, die Demonstration verbieten zu wollen. „Damit würde man die Teilnehmer in eine Position bringen, dass sie sagen können: ‚Seht her, was dieser Staat mit uns macht’.“ Der FW-Rat Michael Herzog sieht es nicht anders. Allerdings gehöre zur Freiheit immer auch Verantwortung, monierte er. .