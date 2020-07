Kreis Ludwigsburg Asperger Freibad öffnet nun doch

Asperg - In Asperg gibt es doch noch eine Badesaison, sie startet am Dienstag, 7. Juli. Dass das Freibad jetzt doch öffnet, hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen. „Wir machen es jetzt so wie nahezu alle Kommunen im Kreis Ludwigsburg und bieten den Bürgern etwas Spaß im Sommer“, sagt Christian Eiberger. Der Bürgermeister war im April vorgeprescht und hatte als Erster verkündetet, dass das Bad, in dem sich Menschen aus dem ganzen Kreis erholen und Sport treiben, in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleibe. Dieses Vorgehen hält Eiberger nach wie vor für richtig. Im April sei noch nicht abzusehen gewesen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle, „und 1000 oder 2000 Leute ins Bad zu lassen, wäre undenkbar“. Nun dürfen erst einmal 500 Besucher in zwei Schichten kommen, der Eintritt kostet fünf Euro (ermäßigt drei Euro). Karten sind nur online erhältlich.