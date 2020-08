Kreis Ludwigsburg Auf dem Sprungbrett ins Berufsleben

Am Donnerstag steht die 18-Jährige mit einem Mikrofon in der Hand konzentriert neben der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und ihrem Personalchef Jan Hellmann, um in einem kurzen Referat zu berichten, wie sie ihren beruflichen Weg gefunden hat. Seit einem Jahr macht die Ludwigsburgerin bei Breuninger im Breuningerland eine Ausbildung zur Verkäuferin. Die CDU-Politikerin ist von der jungen Frau schwer beeindruckt: „Sie werden Ihren Weg machen“, ist sie am Ende der Präsentation der Auszubildenden überzeugt.