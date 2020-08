Kreis Ludwigsburg Auf der Bundesstraße gilt jetzt Tempo 30

Kirchheim am Neckar - Wenn die Sattelzüge in Armeslänge an einem vorbeidonnern, bekommt man als Passant an den Kirchheimer Engstellen Beklemmungen. Aber dort gehen nicht nur Passanten vorbei. „Dort wohnen Menschen“, das kann Rolf Riecker von der Bürgerinitiative „B 27 raus aus Kirchheim“ gar nicht oft genug betonen. Die Lärm- und Schmutz-Belastung sei katastrophal, die Straße brandgefährlich. Und was den Wert der Häuser angehe, brauche man sich nichts vorzumachen: „Wer kann, zieht weg. Aber finden Sie mal wen, der Ihnen dort ein Haus abkauft!“