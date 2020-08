Kreis Ludwigsburg Aus Angeklagten-Sicht sind „die Frauen mitschuldig“

Marbach am Neckar - Wenn etwas im Leben des Angeklagten schiefgeht, sind immer auch die Frauen mitschuldig. „Wenn sie ausrastet, raste ich auch aus“, erklärte der 49-jährige Marbacher vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Ludwigsburg jüngst achselzuckend. Zum 28. Mal in seinem Leben stand der Dachdecker nun vor Gericht, dieses Mal wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall liegt mehr als ein Jahr zurück und ereignete sich – wieder einmal – in einer Marbacher Bahnhofskneipe.