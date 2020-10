Die Betrüger, die in all diesen aktuellen Fällen akzentfreies Deutsch sprachen, gingen dabei immer nach dem gleichen Muster vor. Sie berichteten laut der Polizei über Einbrecher, die in der Nähe festgenommen und bei denen Hinweise auf den Wohnort der Angerufenen gefunden worden seien. Damit verbanden sie die Aufforderung, Bargeld und Wertsachen zu übergeben oder an einem vereinbarten Ort zu hinterlegen.