Kreis Ludwigsburg Covid-19: erster Todesfall im Landkreis

Weil die RKH-Kliniken händeringend Intensiv-Personal und die Altenheime dringend Pflegekräfte für weitere Erkrankte brauchen, nimmt die Stadt Ludwigsburg von Montag an zusätzliche Kinder in ihre Betreuungs-Notgruppen auf. Möglich sei das durch eine Öffnungsklausel, erklärt der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried. Laut bisheriger Landesverordnung gab es nur einen Notbetreuungs-Platz, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten. Sowohl der Kliniken-Geschäftsführer Jörg Martin als auch Pflegeheime hätten die Stadt inständig gebeten, sich für eine Änderung einzusetzen, sagt Seigfried. „Es gibt einfach Fälle, in denen nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, der andere aber bei der Arbeit trotzdem unabkömmlich ist. In Kliniken und Heimen kommt es jetzt aber auf jeden an.“