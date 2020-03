Kreis Ludwigsburg Die Bedrohung im eigenen Zuhause

Einige Frauenhäuser in Baden-Württemberg hätten bereits Aufnahmestopps verhängt. Shoaleh jedoch will ihre Einrichtung offen halten.

Wer alleine wohnt, hat es jetzt womöglich schwer

Auch Menschen, die allein sind, trifft die zusätzliche Isolation hart. Oder die trauern. Die krank sind. Die psychisch labil sind. Oder depressiv. Erheiternde Treffen mit Freunden, trostspendende Umarmungen – all das fällt jetzt weg.

Nach dem Empfinden von Hermann Ebel, dem Ärztlichen Direktor der Psychiatrie am Ludwigsburger Klinikum, tun sich viele mit der fehlenden Perspektive schwer; damit, nicht zu wissen, wie lange der Ausnahmezustand wegen des Virus‘ anhalten wird. Er empfiehlt Menschen, die sich einsam fühlen, über das Telefon und übers Internet in Kontakt mit Freunden und der Familie zu bleiben. Und: „Ich glaube, ich würde jetzt für eine Vielfalt an Beschäftigungen sorgen“, sagt er. Bücher lesen, sich bewegen, vielleicht alte Hobbys wieder aufleben lassen. Auch eine gewisse Struktur zu schaffen, könne hilfreich sein.

Ausnahmesituation mit ungewissen Folgen

Eine Herausforderung ist diese Zeit vermutlich für die meisten, ob krank oder gesund. „Wir Menschen sind Kontaktwesen“, sagt Ebel. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Psyche der Menschen langfristig haben wird, vermag der Fachmann nicht zu sagen. „Auch für uns Psychiater ist die jetzige Situation etwas völlig Neues.“

Klar ist hingegen, dass die Belastung all jener, die gerade in den Krankenhäusern arbeiten, immens ist – nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Deshalb richten die RKH-Kliniken derzeit eine Anlaufstelle für die Mitarbeiter ein. So können Ebel und seine Kollegen diejenigen betreuen, die an Corona und anderen Krankheiten Leidende unter extremen Arbeitsbedingungen versorgen und – im schlimmsten Fall – sterben sehen müssen.