Kreis Ludwigsburg Die Inklusion endet oft im Internet

In Kornwestheim soll es im kommenden Jahr Neuerungen geben

Die Stadt Ludwigsburg ist im Landkreis Vorzeigebeispiel für ein barrierefreies RIS. „Es kann durch seh- und bewegungseingeschränkte Personen genutzt werden“, sagt die Sprecherin Meike Wätjen. Es gebe aber noch Lücken in der Barrierefreiheit, die bald geschlossen werden sollen. Mit einer Umstellung des Systems im Herbst 2019 sei die Darstellung auf verschiedenen Endgeräten deutlich besser geworden. „Schrift, hervorgehobene Links und große Buttons für den Dokumentendownload sind nur einige Verbesserungen“, sagt Wätjen. In diesem Herbst möchte die Stadt das Infosystem offiziell als barrierefrei zertifizieren können.

Andere Kommunen im Landkreis sind noch nicht soweit. In Kornwestheim soll es im kommenden Jahr ein neues RIS geben. „In diesem Zusammenhang werden wir die technischen Möglichkeiten prüfen, um die Belange von Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu berücksichtigen“, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Nicht für blinde Menschen geeignet, dafür gut ans Handy angepasst

Das Ratsinformationssystem der Gemeinde Erdmannhausen ist zwar noch nicht für Blinde geeignet, aber sehr gut auf die Ansicht am Handy angepasst. Die Buttons sind groß, die Seite ist übersichtlich. Das ist nach Meinung mancher in Ditzingen nicht der Fall. Das RIS sieht am Handy genauso aus wie am Computer, Dabei ist das Thema Barrierefreiheit dort schon lange auf dem Tisch. Seit vergangenem Jahr pocht vor allem die SPD darauf, dass Informationen auch in einfacher Sprache angeboten werden. Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) sagt, die Internetseite entspreche den Vorgaben und man sei rechtlich auf der sicheren Seite. Gleichzeitig verhehlt die Verwaltung nicht, dass es Dinge gebe, „die man verbessern kann“. So ließen sich Dokumente im PDF-Format derzeit nicht barrierefrei darstellen – also auch das Ratsinformationssystem nicht.

Den Städtetag verwundert es nicht, dass es in vielen Kommunen bei der Barrierefreiheit noch stockt. „Selbst der Bundestag und viele Landtage schaffen es noch nicht, all ihre Parlamentsdaten barrierefrei zugänglich zu machen“, sagt die Sprecherin Christiane Conzen.