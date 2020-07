Kreis Ludwigsburg - Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert einer vierstelligen Summe hat ein Autoknacker in Ditzingen erbeutet. Laut der Polizei hatte sich der Täter zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10.40 Uhr, an einem Fiat Kastenwagen zu schaffen gemacht, der im Einmündungsbereich Münchinger Straße/Schönblickstraße abgestellt war. Nach den bisherigen Erkenntnissen öffnete der Dieb auf der Fahrerseite gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Innere. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, die der Täter anschließend mitgehen ließ.