Bietigheim-Bissingen - Der neue Dirtpark im Ellental in Bietigheim-Bissingen ist in dieser Woche von der Stadt und dem neu gegründeten Mountainbike-Club offiziell eröffnet worden. Der Verein und Jugendliche, die sich die Anlage beim Jugendgipfel 2018 gewünscht hatten, arbeiteten tatkräftig mit, um ihre Anlage zu erhalten. Bereits bei der Planung durch das Unternehmen Turbomatik Bikeparks aus Warstein brachten sich die Offroad-Pedaleure ein, vor allem aber bei der Umsetzung legten sie Hand an.