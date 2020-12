Kreis Ludwigsburg E-Bike fahren – aber richtig und sicher

Ganz in diesem Sinne agiert das Projekt „radspaß – sicher e-biken“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Baden-Württemberg (ADFC) und des Württembergischen Radsportverbands (WRSV). Mit Unterstützung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums wurden Fahrtrainings entwickelt, die E-Biker Sicherheit in kritischen Situationen, Souveränität im Straßenverkehr und Fahrspaß vermitteln sollen. In den drei- bis vierstündigen Praxiskursen stehen neben Fahrtechnik-Übungen auch Themen der Verkehrssicherheit auf der Agenda: Ob sicher anfahren, situativ bremsen, Hindernissen im städtischen Alltag ausweichen oder unbefestigte Naturtrails bewältigen – das Training soll allen zu Gute kommen, egal, ob Einsteiger, Alltagsradler oder sportlich ambitionierte Biker.