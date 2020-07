Kreis Ludwigsburg Erneut mehr Arbeitslose

Kreis Ludwigsburg - Im Vergleich mit anderen Kreisen in der Region steht Ludwigsburg bei den Arbeitslosenzahlen gut da. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind aber weiterhin spürbar. Insgesamt waren im Juni 11 880 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind laut Arbeitsagentur 2,7 Prozent mehr als im Vormonat und 39,7 Prozent mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte und lag im Juni bei 3,8 Prozent (Juni 2019: 2,7 Prozent). Damit weist der Landkreis im Vergleich mit den Agenturbezirken Göppingen und Waiblingen mit einer Quote von je 4,6 Prozent sowie der Landeshauptstadt (5,0 Prozent) die geringste Arbeitslosigkeit in der Region Stuttgart auf. Auch die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg ist deutlich höher (4,4 Prozent).