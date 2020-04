Kreis Ludwigsburg Fällt die Freibadsaison komplett ins Wasser?

Die Platten um die Becken im Bietigheimer Freibad sind zwar gereinigt, auch Unkraut wurde gejätet, die restlichen Arbeiten, die bis zur Eröffnung noch nötig sind, haben die Mitarbeiter aber Mitte April ausgesetzt. „Wir bräuchten noch eineinhalb Wochen, bis wir aufmachen könnten“, sagt Dittmann.

Lohnt sich eine verkürzte Saison überhaupt?

Ähnlich lang würde es in Vaihingen/Enz dauern, bis das Enztalbad bereit wäre, schätzt Pressesprecher Mario Steigleder. Die Becken sind bereits gefüllt, das Wasser aber noch nicht aufgeheizt. Und das dauert einige Wochen. Im vergangenen Jahr kamen rund 70 000 Besucher in das Bad. Bei strengen Auflagen wären es in diesem Jahr wohl deutlich weniger. Und die öffentlichen Bäder sind sowieso alle Zuschussbetriebe.

In Steinheim kann die Saison frühestens Mitte Mai losgehen. Im Wellarium wird derzeit der Sanitär- und Umkleidetrakt umgebaut. Ein Konzept für einen eingeschränkten Betrieb hat die Stadt noch nicht parat. Die Bäder in Oberstenfeld und Mundelsheim wären hingegen startklar.

Ob sich eine verkürzte Saison für die Betreiber überhaupt lohnt, können sie selbst nicht sagen. „Ich gehe aber davon aus, dass bei einer Öffnung für nur ein paar Wochen der wirtschaftliche Schaden sogar größer ist, als wenn wir ganz zulassen“, so Thilo Dittmann. Bleibe das Bad geschlossen, spare man Energie- und Personalkosten. „Nur einen Monat aufzumachen, macht monetär keinen Sinn“, sagt auch Aspergs Bürgermeister Christian Eiberger. Während die anderen noch abwarten, hat die Stadt am Dienstag entschieden, dass das Freibad, das in den vergangenen Jahren immer die 100 000-Besuchermarke knackte, in diesem Sommer definitiv geschlossen bleibt.

Zu viele offene Fragen

Die Verantwortlichen in Asperg gehen davon aus, dass sie das Bad in diesem Jahr nicht mehr so betreiben können, „dass es dem Besucher Spaß macht“. Zu viele Fragen sind ungeklärt: Wie sieht es zum Beispiel mit den Hygienestandards im Wasser aus, darf der Spielplatz im Bad geöffnet werden – und wie werden die Abstandsregeln im Kinderbecken sichergestellt? „Ich kann es auch nicht vertreten, nachher 100 Leute reinzulassen und den Rest wieder nach Hause zu schicken“, sagt Christian Eiberger zu möglichen Beschränkungen. Vorschläge wie Handläufe regelmäßig zu desinfizieren hält er für unpraktikabel.