Doch was war genau passiert? Wie die Polizei mitteilt, rief am Montag ein bislang unbekannter Täter bei der älteren Dame an. Der Unbekannte gab sich gegenüber der Frau als Sicherheitsbeauftragter einer Bankfiliale aus. Angeblich soll die Frau einen Fernseher im Wert von rund 5000 Euro gekauft haben und diese Summe wurde von ihrem Konto abgebucht. Gegenüber dem Anrufer verneinte die Seniorin allerdings den Kauf. Aufgrund dessen leitete der Mitarbeiter das Telefonat an den angeblichen Chef der Sicherheitsabteilung weiter. Im Zuge einer Sicherungsvorkehrung sollte sich die Dame nun mit der Polizei in Stuttgart in Verbindung setzen.