Kreis Ludwigsburg Frecher Betrug an 65-Jährigem

Vaihingen/Enz - Als er am Montag den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters bekam, ahnte ein 65-Jähriger aus einem Teilort von Vaihingen an der Enz nichts Böses: Der Anrufer sagte, der PC des Mannes sei gefährdet und müsse wegen diverser Fehlermeldungen umgehend repariert werden. Es sei ein Zugriff über eine so genannten „Remote“-Software notwendig. Der 65-Jährige erlaubte diese Aktion. Doch während der folgenden zweistündigen vermeintlichen Wartung überwies der unbekannte Täter unter anderem einen dreistelligen Betrag vom Girokonto des Mannes – was diesem erst im Nachhinein auffiel.